NVIDIA-Aktie: Chipkonzern sucht wohl Versicherer für KI-Finanzierungsrisiken - Anleger reagieren gelassen

Bilanzrisiko wird verteilt

29.09.26 10:09 Uhr

NVIDIA sondiert laut einem Bericht, wie sich Finanzierungsrisiken des KI-Ausbaus auf Versicherer und alternative Kapitalgeber verteilen lassen.

• Der Vorstand hat das Rückkaufprogramm auf ein Rekordvolumen von 235 Milliarden US-Dollar erhöht, um die starke Cash-Generation im KI-Bereich zu nutzen.

• Das Unternehmen plant, Chips als eigene Anlageklasse für Investoren zu etablieren, um die Finanzierung von KI- und Rechenzentrumsprojekten zu erleichtern.

• NVIDIA sucht Versicherer, um Kreditrisiken für kleinere Cloud-Anbieter auszulagern, und prüft auch alternative Investoren wie Hedgefonds und Konsortien, um größere Risiken zu syndizieren.

NVIDIA sucht Versicherer, um Kreditrisiken kleinerer Cloud-Anbieter zu teilen

Jensen Huang will Chips als eigene Anlageklasse für Investoren etablieren

Board erhöht Rückkaufprogramm auf Rekordvolumen

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NVIDIA hat laut der Financial Times Gespräche mit Versicherungsgesellschaften geführt, um einen Teil des mit seinen Chips verbundenen Finanzierungsrisikos auszulagern. Dabei geht es laut investing.com insbesondere um Policen, die Kredite an kleinere Cloud-Anbieter absichern sollen, während der Chipkonzern parallel sein Aktienrückkaufprogramm massiv aufgestockt hat.

NVIDIA sucht Partner für Kreditrisiken

Die Gespräche mit Versicherern befinden sich laut der Zeitung in einem frühen Stadium und müssten nicht zwangsläufig zu Abschlüssen führen. Im Zentrum stehen mögliche Policen für Kredite an kleinere sogenannte Neocloud-Unternehmen, die Kreditgeber schützen sollen, falls ein Kreditnehmer ausfällt und als Sicherheit hinterlegte NVIDIA-Chips nicht für genug Geld weiterverkauft werden können. Der Chiphersteller hat mindestens einem Versicherer Daten zur Chip-Wertminderung und zum erwarteten künftigen Wert von Rechenleistung bereitgestellt und arbeitet dabei mit dem Makler Howden Re an einer Struktur unter Einbeziehung mehrerer Versicherer zusammen; Howden lehnte eine Stellungnahme gegenüber der FT ab.

Die möglichen Strukturen könnten über klassische Versicherer hinausgehen. NVIDIA hat geprüft, Risiken über Versicherungsgruppen an Hedgefonds und andere alternative Investoren zu syndizieren, da das Volumen der Geschäfte selbst die Bilanzen großer Versicherer übersteigen könnte. Auch Konsortien aus Versicherern, Hedgefonds und Vermögensverwaltern seien erwogen worden. Der Vorstoß ist Teil der Strategie von CEO Jensen Huang, Chips und KI-Infrastruktur für externe Investoren leichter finanzierbar zu machen, da Huang argumentiert, solche Güter sollten als investierbare Anlageklasse betrachtet werden.

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Rückkauf und Bilanzdruck bei NVIDIA

Der Versicherungs-Vorstoß folgt auf ein Angebot von NVIDIA, einen Teil von Finanzierungsgeschäften abzusichern, mit denen über 500 Milliarden US-Dollar Kapital von Wall Street-Firmen wie Goldman Sachs mobilisiert werden sollen. Bereits zuvor war die maximale Garantie-Exposition des Unternehmens auf 108,5 Milliarden US-Dollar gestiegen. Davon entfallen 105 Milliarden US-Dollar auf ein langjähriges Leasing-Arrangement mit OpenAI am PORTS-Campus in Ohio. Ende Juli 2026 hatten sich zudem die Eigenkapitalbeteiligungen des Konzerns auf 99 Milliarden US-Dollar summiert, gegenüber 35 Milliarden US-Dollar zu Jahresbeginn.

Parallel dazu meldete NVIDIA am Montag, dass der Vorstand eine Erhöhung des Aktienrückkaufprogramms um 150 Milliarden US-Dollar genehmigt hat. Damit steigt das verbleibende Gesamtvolumen auf 235 Milliarden US-Dollar, die größte Erhöhung einer Rückkaufermächtigung in der Firmengeschichte. CEO Jensen Huang begründete den Schritt mit der starken Cash-Generierung im Zuge des KI-Wachstums und sprach von einem einmaligen Plattformwechsel hin zu KI und beschleunigtem Computing.

Was der Vorstoß für Anleger bedeutet

Für Anleger verschiebt die Suche nach Versicherungspartnern die Risikoperspektive: Ein Teil der milliardenschweren Kreditverpflichtungen, die aus dem Ausbau von Rechenzentren und Chip-Leasing entstehen, könnte künftig außerhalb der eigenen Bilanz landen. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel gewinnt die Aktie zeitweise 0,79 Prozent auf 230,67 US-Dollar, was zunächst auf eine verhaltene Marktreaktion hindeutet.

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Ob sich die Gespräche mit Versicherern in konkrete Vereinbarungen umsetzen lassen, dürfte sich jedoch noch zeigen.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.