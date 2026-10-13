JPMorgan-Aktie freundlich: US-Großbank wächst trotz schwierigem Umfeld

Bilanzsaison eröffnet

13.10.26 13:18 Uhr

Bei der größten US-Bank JPMorgan haben die Geschäfte im dritten Quartal nicht so stark zugelegt wie gedacht.

Zwar wuchsen die bereinigten Erträge im Jahresvergleich um acht Prozent auf 50,9 Milliarden US-Dollar (45,5 Mrd Euro), und der Gewinn kletterte um sechs Prozent auf 15,3 Milliarden Dollar, wie das Geldhaus am Dienstag in New York mitteilte. Analysten hatten jedoch im Schnitt noch mehr erwartet. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten dennoch gut an: Die JPMorgan-Aktie gewann im vorbörslichen NYSE-Handel zuletzt 1,1 Prozent an Wert auf 337,99 US-Dollar.

Werbung

Während die Erträge der Bank im Aktienhandel um fast die Hälfte stiegen, warf der Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen im Sommer weniger ab als ein Jahr zuvor.

Bankchef Jamie Dimon berichtete von hohen Investitionen der Unternehmen und anhaltenden Konsumausgaben in den USA. Diese hätten die Wirtschaft des Landes angekurbelt. Allerdings warnte er vor den anhaltend hohen Haushaltsdefiziten, einer hartnäckigen Inflation, hohen Vermögenspreisen, steigenden Zinsen und den schwierigen weltpolitischen Rahmenbedingungen. JPMorgan sei daher "auf eine Vielzahl von Szenarien vorbereitet".

/stw

NEW YORK (dpa-AFX)