DAX fester -- Nikkei letztlich stark - Chinas Börsen ruhen -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palo Alto Networks, Rüstungsaktien, Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
SAF-HOLLAND-Aktie dennoch in Grün: Umsatz und EBIT 2025 deutlich rückläufig SAF-HOLLAND-Aktie dennoch in Grün: Umsatz und EBIT 2025 deutlich rückläufig
Dürr-Aktie steigt deutlich: Mehr verdient als erwartet Dürr-Aktie steigt deutlich: Mehr verdient als erwartet
Bilanzskandal

Gerresheimer-Aktie nach Crash: Springt der Medizintechnik-Spezialist jetzt zurück oder droht weiterer Absturz?

18.02.26 09:22 Uhr
Gerresheimer-Aktie im Fokus: Comeback oder weiterer Absturz? | finanzen.net

Die Gerresheimer-Aktie erlebt derzeit eine der dramatischsten Phasen ihrer Geschichte. Schwere Bilanzfehler, drohende Abschreibungen und Vertrauensverlust sind im Fokus.

Gerresheimer AG
20,78 EUR -0,42 EUR -1,98%
• Gerresheimer schockt mit Verschiebung von Jahres- und Konzernabschluss 2025
• Gerresheimer-Aktie sehr volatil
• Vertrauenskrise, Verschuldung, Abschreibungen

Vertrauenskrise erschüttert Medizintechnik-Aktie

Was zunächst wie eine Routinemeldung klang, entwickelte sich schnell zum Albtraum für Gerresheimer-Aktionäre. Das Düsseldorfer Unternehmen, spezialisiert auf Verpackungen für Medikamente und Medizintechnik, musste einräumen, dass interne Richtlinien und Rechnungslegungsstandards verletzt wurden. Die Folge: Die für den 26. Februar 2026 geplante Veröffentlichung des Jahresabschlusses wurde abgesagt. Wie die Deutsche Presse-Agentur schrieb, zog das Management bereits personelle Konsequenzen und beauftragte eine zweite Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Aufklärung. Die BaFin schaltete sich ein - ein deutliches Warnsignal für Investoren.

Abschreibungen im dreistelligen Millionenbereich drohen

Die finanziellen Auswirkungen der Bilanzfehler könnten massiv sein. Gerresheimer rechnet mit Wertminderungen, die mehrere Hundert Millionen Euro erreichen könnten. Gleichzeitig muss das Unternehmen seine Umsatzprognosen nach unten korrigieren. Für 2026 wird nun mit Erlösen zwischen 2,3 und 2,4 Milliarden Euro gerechnet, bei einer EBITDA-Marge von 18 bis 19 Prozent. Besonders belastend: Das erste Halbjahr 2026 soll deutlich schwächer ausfallen als ursprünglich erhofft. Diese Kombination aus Unsicherheit und schwacher Perspektive schreckt viele Anleger ab, zumal das Unternehmen bereits hoch verschuldet ist.

Gerresheimer-Aktie trotzt Negativtrend

Trotz der Hiobsbotschaften, die den Kurs innerhalb kürzester Zeit abstürzen ließen, konnte die Gerresheimer-Aktie am Dienstag satte Gewinne verbuchen. So ging es im XETRA-Handel letztlich 9,6 Prozent hoch auf 21,12 Euro. Doch am Mittwoch stehen die Börsenampeln für das Papier auf Rot: Zeitweise fallen die Titel via XETRA um 0,76 Prozent auf 20,96 Euro.

Experten warnen vor vorschnellem Optimismus, denn die Reaktionen von Analysten fallen verhalten aus. Die DZ Bank senkte jüngst ihr Kursziel drastisch auf nur noch 16 Euro - deutlich unter dem aktuellen Niveau. Auch die Deutsche Bank hat das Ziel von 34 Euro auf 22 Euro gesenkt, Analyst Falko Friedrichs schrieb in der Studie, dass vor einer neuen Einschätzung der Abschluss der BaFin-Untersuchung abgewartet werden müsse.

Die Gerresheimer-Aktie war im Rahmen der Verschiebung der Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschluss 2025 am 11. Februar im Tief um 34,78 Prozent auf 17,70 Euro nach unten gerauscht. Von dem Tief hat sie sich mittlerweile wieder 18,31 Prozent erholt.

Hohe Verschuldung verschärft die Lage

Ein zusätzlicher Belastungsfaktor ist die Verschuldung von Gerresheimer. In Kombination mit den nun erwarteten Abschreibungen und der Unsicherheit über den tatsächlichen Zustand der Bilanz verschlechtert sich die Bonität des Unternehmens. Investoren fürchten, dass weitere negative Überraschungen folgen könnten, sobald die externe Prüfung abgeschlossen ist. Die anhaltenden Ermittlungen der BaFin verstärken diese Sorgen. Bis Klarheit herrscht, dürfte die Aktie extrem anfällig für Stimmungsschwankungen bleiben, was auch die Volatilität der letzten Tage zeigt. Anleger, die in dem günstigen Preis der Gerresheimer-Aktie eine Einstiegschance wittern, sollten sich des vorherrschenden Risikos bewusst sein.

Redaktion finanzen.net

