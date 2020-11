Wirecard-Aktie leichter: Befragung von Ex-Wirecard-Chef - Braun spricht von veruntreuten Unternehmensgeldern

"Ich berufe mich derzeit auf mein umfassendes Aussageverweigerungsrecht nach Paragraph 22 Absatz 2 des PUAG", sagte Braun in der Erklärung, die er zu Beginn der Sitzung verlas. "Das bedeutet, dass ich Ihnen heute keine weiteren Fragen beantworten werde."

Der frühere Chef des Skandalunternehmens Wirecard, Markus Braun, hat vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags von "veruntreuten Unternehmensgeldern" gesprochen. Genauere Angaben etwa zu Geschädigten und Profiteuren wollte er am Donnerstag aber nicht machen. Braun kündigte an, zunächst Aussagen gegenüber der Staatsanwaltschaft München 1 vornehmen zu wollen. "Ich werde mich zeitnah zu den verfahrensrelevanten Sachverhalten persönlich äußern", erklärte er. "Am Ende werden unabhängige Richter entscheiden, wer die rechtliche Verantwortung für den Zusammenbruch des Unternehmens der Wirecard AG trägt", sagte er. Auf Nachfragen von Abgeordneten wiederholte Braun, er werde nicht weiter aussagen. "Ich werde mich gegenüber der Staatsanwaltschaft äußern, ich werde mich hier heute nicht zu dem Sachverhalt äußern", betonte er.

Ex-Wirecard-Chef: Kein unlauteres Verhalten von Aufsicht und Politik

Der frühere Chef des Skandalunternehmens Wirecard, Markus Braun, sieht kein unlauteres Verhalten von Behörden und Politik im Zusammenhang mit dem Bilanzskandal. Er habe "zu keiner Zeit Feststellungen getroffen oder Hinweise erhalten, dass sich Behörden, Aufsichtsstellen oder Politiker nicht korrekt, pflichtwidrig oder in irgendeiner Form unlauter verhalten hätten", sagte Braun am Donnerstag vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags. Das gelte auch für den Aufsichtsrat als Kontrollorgan und für die Wirtschaftsprüfer.

Der 51-Jährige gilt als einer der Hauptverantwortlichen für Betrugsskandal, bei dem Wirecard über Jahre Scheingeschäfte in Milliardenhöhe verbucht haben soll. Der Ausschuss will aufdecken, ob das deutsche Fintech-Unternehmen als aufstrebender Börsenstar von den Aufsichtsbehörden trotz Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten mit Samthandschuhen angefasst wurde.

Der frühere Chefbuchhalter Stephan Freiherr von Erffa und der ehemals für die Dubai-Tochter verantwortliche Oliver Bellenhaus, die derzeit ebenfalls in Untersuchungshaft sitzen, sollen laut Sitzungsplan dagegen am Abend per Video aussagen. Bellenhaus, der eine umfangreiche Aussage vor der Staatsanwaltschaft angekündigt hat, will dem Ausschuss laut dem FDP-Finanzexperten Florian Toncar aber zu einem späteren Zeitpunkt persönlich zur Verfügung stehen

Die Opposition hat unter anderem weitere Aufklärung über Treffen Brauns mit Finanzstaatssekretär Jörg Kukies verlangt, darunter eines am 5. November 2019, Brauns 50. Geburtstag. Gegenstand dieses Gesprächs waren laut einem Bericht des Finanzministeriums an den Bundestag "auch der Marktmanipulationsverdacht sowie die begonnene KPMG-Sonderprüfung". In dem Skandal ist zunehmend auch die Rolle der Politik und der Finanzaufsicht Bafin ins Zentrum gerückt. Die Behörden stehen in der Kritik, weil sie die Unregelmäßigkeiten zu spät aufgedeckt hätten.

Bei dem damaligen DAX-Unternehmen Wirecard waren im Juni Luftbuchungen von fast 2 Milliarden Euro öffentlich geworden, es befindet sich inzwischen in einem Insolvenzverfahren, Ex-Vorstandsmitglied Jan Marsalek ist weiterhin flüchtig. Gläubiger haben Forderungen von knapp 12,5 Milliarden Euro erhoben. Die Staatsanwaltschaft München wirft den Beschuldigten gewerbsmäßigen Bandenbetrug, Untreue, unrichtige Darstellung und Marktmanipulation vor.

Wirecard-Titel verbilligen sich via XETRA zeitweise um 0,31 Prozent auf 0,58 Euro.

