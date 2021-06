Wirecard-Aktie: Union sieht politische Verantwortung für Fall Wirecard bei Scholz

"Die politische Verantwortung trägt Bundesfinanzminister Olaf Scholz", sagte der Unions-Obmann in dem Ausschuss, Matthias Hauer (CDU), bei der Vorstellung des Abschlussberichtes des Ausschusses. Darin werde ein "kollektives Aufsichtsversagen" festgestellt, sagte er. "Der Fall Wirecard ist ein Kriminalfall", hob Hauer hervor.

Der Ausschuss-Vizevorsitzende Hans Michelbach (CSU) betonte, dass in dem Abschlussbericht die politische Verantwortung ausgespart werde, sei "bedauerliches Ergebnis unserer Koalition". Scholz solle von der SPD als Kanzlerkandidat weißgewaschen werden. Der Finanzminister habe in dem Ausschuss aber das komplette Gegenteil der angekündigten rückhaltlosen Offenlegung an den Tag gelegt.

Michelbach nannte Scholz' Aussagen zum umstrittenen Leerverkaufsverbot der Finanzaufsicht Bafin für Wirecard-Aktien "wenig glaubwürdig". Er behaupte, erst aus der Presse davon erfahren zu haben, seine Büroleitung sei aber bereits drei Tage vor dem Erlass informiert worden. "Herr Scholz sagt hier nach meiner Ansicht nicht die Wahrheit", sagte Michelbach.

Union sieht keine Wahlkampfmotive

Eine konkrete Rücktrittsaufforderung an die Adresse des Finanzministers wollten die Unions-Abgeordneten aber auf Nachfrage nicht erheben. Sie wiesen auch Mutmaßungen zurück, es handele sich bei ihren Vorwürfen nur um Wahlkampfmanöver. "Es muss auch möglich sein, politische Verantwortung zu benennen, ohne dass einem direkt Wahlkampfmotive unterstellt werden", sagte Hauer.

Der Untersuchungsausschuss hatte ein Jahr nach Bekanntwerden des Skandals am Morgen seinen Abschlussbericht an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) übergeben. Die Oppositionsfraktionen von FDP, Linker und Grüner haben in einem Sondervotum ebenfalls ein "kollektives Aufsichtsversagen" festgestellt und ebenfalls Scholz die politische Verantwortung zugewiesen. Die AfD-Fraktion, deren Finanzexperte Kay Gottschalk den Ausschuss leitete, forderte Scholz' Rücktritt.

Der Untersuchungsausschuss sollte die Rolle von Politik und Aufsichtsbehörden in dem Skandal untersuchen. Scholz hatte bei seiner Anhörung in dem Ausschuss Ende April den gegen ihn gerichteten Vorwurf eigener Verantwortung aber zurückgewiesen. "Die Verantwortung für diesen groß angelegten kriminellen Betrug trägt nicht die Bundesregierung", hatte er erklärt. Bei dem damaligen DAX-Unternehmen Wirecard waren im Juni 2020 Luftbuchungen von fast 2 Milliarden Euro öffentlich geworden, es befindet sich mittlerweile in einem Insolvenzverfahren. Ex-CEO Markus Braun sitzt inzwischen in Haft, Ex-Vorstandsmitglied Jan Marsalek ist flüchtig.

