Wirecard-Skandal: Chef von 'Bilanzpolizei' DPR tritt zurück

Heute im Fokus

Asiens Börsen freundlich -- GameStop-Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt -- Moderna will Produktionskapazitäten für Corona-Impfstoff ausbauen -- Boeing, Bayer im Fokus

SAP erhöht Dividende auf 1,85 Euro. Birkenstock geht wohl für vier Milliarden Euro an Finanzinvestor L Catterton. Bayer will Glyphosat-Rechtsstreit in den USA abhaken. Daimler Trucks nimmt Kurs auf die Börse. Grafikkarten und Rechenzentren sorgen für Schub bei NVIDIA. FAA bleibt wegen Mängeln bei Zulassung von Boeing 737 Max unter Druck.