Bilanzvorlage am Mittwoch

Um den Drohnenabwehr-Spezialisten DroneShield blieb es in der vergangenen Woche vergleichsweise ruhig. Dies dürfte sich jedoch bald ändern, denn die Quartalsbilanz steht an.

• DroneShield kündigt Bilanzvorlage für diese Woche an

• Vorläufige Zahlen lassen auf starkes Quartal hoffen

• Pipeline gut gefüllt



Wer­bung Wer­bung

DroneShield wird am Mittwoch, den 22. April, seine Bücher öffnen und die Zahlen für das erste Quartal 2026 vorlegen, das am 31. März zuende ging. Das gab der australische Drohnenabwehrspezialist am heutigen Montag bekannt. Im Anschluss an die Zahlenvorlage wird um 9:00 Uhr australischer Zeit eine Telefonkonferenz abgehalten - das entspricht 1:00 Uhr MESZ.

Vorläufige Zahlen lassen auf starkes Quartal schließen

In einer Investorenpräsentation vom 8. April hatte DroneShield den Anlegern bereits einen ersten Einblick in einige vorläufige Zahlen für das erste Quartal gegeben. So erzielte DroneShield nach eigenen Angaben im ersten Jahresviertel 2026 einen Kundenumsatz von rund 62,6 Millionen AUD. Das entspricht einer Steigerung von rund 88 Prozent gegenüber dem Vorjahresviertel und von 22 Prozent gegenüber dem Vorquartal (Q4 2025). Das erste Quartal 2026 sei somit laut dem Unternehmen das "zweithöchste Umsatzquartal aller Zeiten".

Noch deutlicher fiel laut den vorläufigen Zahlen der Anstieg bei den Kundenzahlungen aus: Die sogenannten "Cash Receipts" erreichten mit rund 77,4 Millionen AUD einen neuen Rekordwert und lagen damit um 361 Prozent höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Kennzahl gilt im Projektgeschäft der Verteidigungsindustrie als wichtiger Indikator für die tatsächliche Umsetzung von Aufträgen in Liquidität.

Wer­bung Wer­bung

Bemerkenswert ist zudem der bereits früh im Jahr gesicherte Umsatz für das Gesamtjahr 2026. Nach Unternehmensangaben summiert sich der sogenannte "Committed Revenue" zum Ende des ersten Quartals bereits auf etwa 140 Millionen AUD. Zum Vergleich: Im gesamten Geschäftsjahr 2025 wurde "nur" ein Umsatz von 216,5 Millionen AUD erzielt. Damit ist ein erheblicher Teil der Jahreserlöse für 2026 bereits vertraglich abgesichert, was die Visibilität im traditionell volatilen Verteidigungsprojektgeschäft verbessert, und DroneShield scheint auf dem Weg zu sein, den Umsatz des Vorjahres klar zu übertreffen.

Milliardenpipeline als Wachstumsmotor

Ein zentraler Baustein der Investmentstory bleibt die außergewöhnlich große Projektpipeline. DroneShield bezifferte diese zuletzt auf rund 2,2 Milliarden AUD. Die Pipeline verteile sich dabei über 312 Deals in mehr als 60 Ländern.

Gerade vor dem Hintergrund steigender Verteidigungsausgaben in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum gewinnt diese Pipeline strategische Bedeutung. Der Markt für Counter-UAS-Technologien gilt als struktureller Wachstumssektor, dessen Nachfrage durch Erfahrungen aus aktuellen Konflikten zusätzlich beschleunigt wird. Gleichzeitig bleibt die Pipeline nur ein Frühindikator für mögliche Auftragseingänge. Entscheidend ist letztlich die tatsächliche Konversion in Verträge - ein Prozess, der im Defence-Umfeld häufig mehrere Jahre dauern kann.

Wer­bung Wer­bung

DroneShield-Aktie mit robuster Entwicklung

In den vergangenen Wochen hatten ein CEO-Wechsel, Kapitalmaßnahmen und Partnerschaften mehrfach zu kräftigen Ausschlägen bei der DroneShield-Aktie gesorgt. Am Montag zeigte diese sich jedoch recht gelassen und beendete den Handel in Sydney mit einem kleinen Plus von 0,55 Prozent bei 3,63 AUD. Auf Sicht der letzten fünf Handelstage ging es für den Anteilsschein jedoch um 7,72 Prozent nach oben, seit Jahresbeginn hat die DroneShield-Aktie um rund 17,9 Prozent zugelegt.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net