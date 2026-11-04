Arm-Aktie unter Druck trotz starker Geschäftszahlen - Wachstumsaussichten im Blick

Bilanzvorlage

04.11.26 22:23 Uhr

Der Chipkonzern Arm hat seine Quartalsbilanz vorgelegt. Anleger blickten insbesondere auf den Gewinn je Aktie und das Umsatzwachstum sowie die Reaktion der Arm-Aktie.

• Die Aktie reagierte nach den Quartalszahlen mit einem Minus von 3,3 % auf 185,47 US-Dollar an der NASDAQ.

• Das Unternehmen rechnet bis 2031 mit einem jährlichen Wachstum von 20 % bei den Lizenzerlösen, unterstützt durch einen Rekord bei ausgelieferten Chips.

• Arm übertrifft die Erwartungen beim bereinigten Gewinn je Aktie mit 0,52 US-Dollar und beim Umsatz mit 1,44 Milliarden US-Dollar im zweiten Geschäftsquartal 2027.

Der Chipkonzern Arm hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das abgelaufene zweite Geschäftsquartal des Fiskaljahres 2027 veröffentlicht. Im Mittelpunkt standen die Entwicklung des Gewinns je Aktie und des Umsatzes.

Werbung

Gewinn je Aktie über den Erwartungen

Beim bereinigten Gewinn je Aktie erzielte Arm einen Wert von 0,52 US-Dollar. Damit lag das Ergebnis über dem Analystenkonsens von 0,47 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 US-Dollar je Aktie ausgewiesen.

Beim Umsatz meldete Arm unterdessen einen Wert von 1,44 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Durchschnitt mit einem kräftigen Anstieg auf 1,38 Milliarden US-Dollar gerechnet, nachdem im Vorjahreszeitraum noch 1,14 Milliarden US-Dollar an Erlösen angefallen waren. Diese Erwartungen konnte Arm übererfüllen.

Arm erwartet weiteres Wachstum bei Lizenzerlösen

Bis zum Geschäftsjahr 2031 rechnet der Chipdesigner Arm mit einer jährlichen Wachstumsrate von 20 Prozent bei seinen umsatzabhängigen Lizenzerlösen. Untermauert wird diese positive Entwicklung von einem neuen Meilenstein der Partnerunternehmen, die in einem Quartal die Rekordmarke von 10 Milliarden ausgelieferten Chips auf Arm-Basis erreicht haben.

Werbung

Arm-Aktie nach Quartalszahlen im Minus

Die Arm-Aktie reagiert auf die veröffentlichten Quartalszahlen an der NASDAQ mit einem Verlust von 3,3 Prozent auf 185,47 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net