Ausblick: Boeing zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Boeing legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.
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Boeing wird am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,281 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,920 USD je Aktie vermeldet.
22 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 24,26 Milliarden USD - das würde einem Zuwachs von 6,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 22,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,170 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,48 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt von insgesamt 97,92 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 89,46 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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