DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8200 +1,2%Nas22.517 -1,0%Bitcoin58.980 +0,2%Euro1,1619 +0,1%Öl84,06 +2,6%Gold5.173 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg: DAX vor Stabilisierung -- Börsenverluste in Asien -- Lufthansa vor DAX-Rückkehr? -- adidas will wachsen -- Bayer mit Milliardenverlust -- Conti hat Marge im Blick -- CrowdStrike im Fokus
Top News
Kospi verliert -12 Prozent: Asien-Börsen fallen mit Iran-Krieg weiter - Aktien von Samsung & SK hynix auf Talfahrt Kospi verliert -12 Prozent: Asien-Börsen fallen mit Iran-Krieg weiter - Aktien von Samsung & SK hynix auf Talfahrt
adidas-Aktie fällt trotz geplanten Milliarden-Rückkäufen und Dividendenplus - Führungsriege langfristig zementiert adidas-Aktie fällt trotz geplanten Milliarden-Rückkäufen und Dividendenplus - Führungsriege langfristig zementiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bilanzvorlage

Conti-Aktie: Continental rechnet 2026 mit besserer Marge - Dividende steigt

04.03.26 07:39 Uhr
Weniger Umsatz, mehr Rendite: Continental setzt alles auf Marge - Aktie im Blick | finanzen.net

Continental rechnet im neuen Gesamtjahr mit einem Umsatzrückgang, die Profitabilität will der DAX-Konzern aber verbessern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
65,00 EUR -2,46 EUR -3,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die bereinigte operative Rendite soll bei Continental zwischen rund 11,0 und 12,5 Prozent liegen. Der Umsatz dürfte den weiteren Angaben zufolge dieses Jahr einen Wert zwischen rund 17,3 Milliarden bis 18,9 Milliarden Euro erreichen. Im abgelaufenen Jahr sank der Umsatz laut Mitteilung, wie bereits seit Ende Januar bekannt, auf 19,7 Milliarden Euro von 20,1 Milliarden im Vorjahr. Die bereinigte EBIT-Marge betrug 10,3 Prozent nach 11,0 Prozent im Vorjahr.

Wer­bung

Unter dem Strich fiel 2025 wegen Kosten aus dem Konzernumbau den weiteren Angaben zufolge ein Nettoverlust von 165 Millionen Euro an. Im Vorjahr hatte der Reifenhersteller noch einen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro erzielt. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 2,70 nach 2,50 Euro je Aktie im Vorjahr erhalten. Analysten haben im Konsens nur mit 2,55 Euro je Anteilsschein gerechnet.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Continental

Nachrichten zu Continental AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
25.02.2026Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026Continental Market-PerformBernstein Research
03.02.2026Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Continental BuyUBS AG
29.01.2026Continental BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.02.2026Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.02.2026Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Continental BuyUBS AG
29.01.2026Continental BuyJefferies & Company Inc.
28.01.2026Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.02.2026Continental Market-PerformBernstein Research
22.01.2026Continental Equal WeightBarclays Capital
13.01.2026Continental Market-PerformBernstein Research
13.01.2026Continental HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.12.2025Continental Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Continental UnderperformBernstein Research
07.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
06.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
06.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
05.11.2025Continental UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen