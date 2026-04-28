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Delivery Hero-Aktie zieht deutlich an: Konzern steigert Umsatz und bestätigt Jahresziele

30.04.26 11:09 Uhr
Delivery Hero-Aktie klettert: Konzern liefert solides Wachstum im ersten Quartal | finanzen.net

Delivery Hero hat im ersten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Bruttowarenwert GMV Wachstum geliefert.

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Der Berliner Lieferkonzern, dessen Portfolio breit von Essenslieferungen über Blumenschmuck, Dinge des täglichen Bedarfs und Medikamente reicht, sieht sich auf Kurs für die Ziele im Gesamtjahr. Beim bereinigten operativen Gewinn EBITDA ist das MDAX-Unternehmen nun etwas optimistischer und rechnet mit einer Landung in der oberen Hälfte der Zielspanne von 910 bis 960 Millionen Euro.

In den ersten drei Monaten erwirtschaftete der MDAX-Konzern einen GMV - also Umsatz plus Provisionsgebühren - von 12,5 Milliarden Euro verglichen mit 12,37 Milliarden im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Ein Rückgang war erwartet worden, laut Konsensschätzung auf 12,278 Milliarden Euro.

Der Umsatz stieg um 18 Prozent auf 3,73 Milliarden Euro von 3,52 Milliarden. Hier war ein leichter Anstieg auf 3,736 Milliarden antizipiert worden. Profitiert habe der Umsatz unter anderem von dem wachsenden Quick-Commerce-Geschäft, also der Schnelllieferung von Artikeln aus kleinen dezentralen Warenlagern. Auch spiegele sich hier die Dynamik im Abonnement- und Adtech-Geschäft wider sowie beim Ausbau des konzerneigenen Lieferservice.

Gewinnkennzahlen veröffentlichte der Konzern für das Quartal nicht.

Im Gesamtjahr soll der Bruttowarenwert, der auch die Gebühren für die Nutzung der Plattform einschließt, weiterhin einstellig und somit ähnlich wie 2025 wachsen. Der Konzern peilt hier Wachstum um 8 bis 10 Prozent an (2025: 9,0 Prozent) - währungsbereinigt, ohne Effekte aus der Rechnungslegung in Hochinflationsländern und auf Like-for-Like Basis. Der Gesamtumsatz soll weiter um 14 bis 16 Prozent zulegen (2025: 23 Prozent), ebenfalls währungsbereinigt und auf vergleichbarer Basis. Der Free Cashflow soll bei mehr als 200 (2025: 250) Millionen Euro landen.

Die Delivery Hero-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 6,19 Prozent stärker bei 20,32 Euro und führt damit den MDAX an.

Von Ulrike Dauer

DOW JONES

Bildquellen: Delivery Hero

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