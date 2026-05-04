Bilanzvorlage

Der Bezahlkonzern PayPal hat am Dienstag seine Bücher geöffnet. So lief die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal.

Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat PayPal mit seinem Zahlenwerk überzeugt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 US-Dollar und damit über dem Vergleichswert des Vorjahres (1,33 US-Dollar). Damit fiel das Ergebnis besser aus als erwartet: Analysten hatten im Vorfeld ein EPS von 1,27 US-Dollar in Aussicht gestellt.

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Der Umsatz lag unterdessen mit 8,4 Milliarden US-Dollar höher als noch im Vorjahr, damals hatten 7,79 Milliarden US-Dollar an Erlösen in den Büchern gestanden. Analysten hatten zuvor 8,05 Milliarden US-Dollar auf Umsatzseite erwartet.

Die PayPal-Aktie notiert vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 1,01 Prozent höher bei 50,90 US-Dollar.

Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.net