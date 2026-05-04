PayPal-Aktie gefragt: PayPal überzeugt bei Umsatz und Gewinn
Der Bezahlkonzern PayPal hat am Dienstag seine Bücher geöffnet. So lief die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal.
Werte in diesem Artikel
Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat PayPal mit seinem Zahlenwerk überzeugt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 US-Dollar und damit über dem Vergleichswert des Vorjahres (1,33 US-Dollar). Damit fiel das Ergebnis besser aus als erwartet: Analysten hatten im Vorfeld ein EPS von 1,27 US-Dollar in Aussicht gestellt.
Der Umsatz lag unterdessen mit 8,4 Milliarden US-Dollar höher als noch im Vorjahr, damals hatten 7,79 Milliarden US-Dollar an Erlösen in den Büchern gestanden. Analysten hatten zuvor 8,05 Milliarden US-Dollar auf Umsatzseite erwartet.
Die PayPal-Aktie notiert vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 1,01 Prozent höher bei 50,90 US-Dollar.
Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.net
Übrigens: PayPal und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere PayPal News
Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com, Sean Gallup/Getty Images