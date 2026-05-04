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PayPal-Aktie gefragt: PayPal überzeugt bei Umsatz und Gewinn

05.05.26 13:21 Uhr
PayPal-Aktie an der NASDAQ im Plus: Erwartungen übertroffen | finanzen.net

Der Bezahlkonzern PayPal hat am Dienstag seine Bücher geöffnet. So lief die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal.

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PayPal Inc
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Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat PayPal mit seinem Zahlenwerk überzeugt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 US-Dollar und damit über dem Vergleichswert des Vorjahres (1,33 US-Dollar). Damit fiel das Ergebnis besser aus als erwartet: Analysten hatten im Vorfeld ein EPS von 1,27 US-Dollar in Aussicht gestellt.

Der Umsatz lag unterdessen mit 8,4 Milliarden US-Dollar höher als noch im Vorjahr, damals hatten 7,79 Milliarden US-Dollar an Erlösen in den Büchern gestanden. Analysten hatten zuvor 8,05 Milliarden US-Dollar auf Umsatzseite erwartet.

Die PayPal-Aktie notiert vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 1,01 Prozent höher bei 50,90 US-Dollar.

Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com, Sean Gallup/Getty Images

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Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
01.02.2018PayPal NeutralBTIG Research
10.01.2017PayPal HoldLoop Capital
19.09.2016PayPal HoldCanaccord Adams
27.05.2016PayPal HoldNeedham & Company, LLC
28.04.2016PayPal Sector PerformFBN Securities
DatumRatingAnalyst
04.01.2016PayPal SellMonness, Crespi, Hardt & Co.

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