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Bilanzvorlage

QUALCOMM-Aktie fällt: Konzern verfehlt Gewinnprognose leicht und überzeugt beim Umsatz

QUALCOMM-Aktie fällt: Konzern verfehlt Gewinnprognose leicht und überzeugt beim Umsatz

QUALCOMM hat seine Bilanz veröffentlicht. So lief die Geschäftsentwicklung für das Techunternehmen im dritten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres.

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QUALCOMM Inc.
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In seinem dritten Geschäftsquartal 2026 hat QUALCOMM weniger verdient. Nach einem Gewinn je Aktie von 2,43 US-Dollar vor Jahresfrist blieben im aktuellen Berichtsquartal 2,21 US-Dollar je Anteilsschein übrig. Die Analystenschätzungen für das EPS hatten zuvor bei 2,24 US-Dollar gelegen, damit schlug sich QUALCOMM etwas schlechter als erhofft.

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Der Umsatz wurde unterdessen auf 9,95 Milliarden US-Dollar beziffert - vor Jahresfrist hatte das Unternehmen noch 10,36 Milliarden US-Dollar erlöst. Damit wurden die Analystenerwartungen (9,69 Milliarden US-Dollar) übererfüllt.

Für das vierte Quartal stellt QUALCOMM einen Umsatz zwischen 9,7 und 10,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Das Non-GAAP-Ergebnis je Aktie (EPS) soll voraussichtlich bei 2,05 bis 2,25 US-Dollar liegen.

Die QUALCOMM-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 2,49 Prozent tiefer bei 151,80 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
02.05.24 QUALCOMM Neutral UBS AG
05.11.20 QUALCOMM overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.20 QUALCOMM Outperform Bernstein Research
11.08.20 QUALCOMM Outperform Bernstein Research
03.08.20 QUALCOMM Outperform Bernstein Research