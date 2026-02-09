DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -2,9%Nas23.102 -0,6%Bitcoin57.554 -2,3%Euro1,1898 -0,1%Öl69,02 -0,2%Gold5.023 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Bayer BAY001 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel knapp im Minus -- US-Börsen uneinheitlich -- ON Semi: Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
Microsoft-Aktie bricht nach Zahlen ein - Analysten sehen weiter großes KI-Potenzial Microsoft-Aktie bricht nach Zahlen ein - Analysten sehen weiter großes KI-Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bilanzvorlage

Robinhood-Aktie fällt: Umsatz enttäuscht - Gewinneinbruch schwächer als erwartet

10.02.26 22:15 Uhr
Robinhood-Aktie an der NASDAQ mit Verlusten: Robinhood-Gewinn fällt weniger deutlich als erwartet | finanzen.net

Robinhood hat am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Bücher geöffnet. So liefen die Geschäfte im vierten Quartal.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Robinhood
71,95 EUR -0,66 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Robinhood hat im vierten Geschäftsquartal des Jahres 2025 weniger verdient. Der Gewinn fiel von 1,01 US-Dollar je Aktie auf 0,66 US-Dollar je Aktie und zeigte sich damit dennoch stärker als am Markt erwartet worden war: Die Analystenschätzungen für das EPS hatten zuvor bei 0,631 US-Dollar gelegen.

Wer­bung

Die Erlöse entwickelten sich unterdessen positiv und sprangen von 1,01 Milliarden US-Dollar auf 1,28 Milliarden US-Dollar, hier hatten Experten zuvor einen erwarteten Zielwert von 1,35 Milliarden US-Dollar ausgegeben.

Im Gesamtjahr zeigten sich Gewinn und Umsatz im Vorjahresvergleich höher: Das EPS kletterte von 1,56 US-Dollar auf 2,05 US-Dollar (Analystenerwartungen: 2,04 US-Dollar), der Umsatz verbesserte sich daneben von 2,98 Milliarden US-Dollar auf 4,47 Milliarden US-Dollar und damit schwächer als erwartet worden war (4,53 Milliarden US-Dollar).

Die Robinhood-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 6,33 Prozent tiefer bei 80,12 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Robinhood und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: OpturaDesign / Shutterstock.com, II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Robinhood

DatumMeistgelesen
Wer­bung