Robinhood-Aktie fällt: Umsatz enttäuscht - Gewinneinbruch schwächer als erwartet
Robinhood hat am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Bücher geöffnet. So liefen die Geschäfte im vierten Quartal.
Werte in diesem Artikel
Robinhood hat im vierten Geschäftsquartal des Jahres 2025 weniger verdient. Der Gewinn fiel von 1,01 US-Dollar je Aktie auf 0,66 US-Dollar je Aktie und zeigte sich damit dennoch stärker als am Markt erwartet worden war: Die Analystenschätzungen für das EPS hatten zuvor bei 0,631 US-Dollar gelegen.
Die Erlöse entwickelten sich unterdessen positiv und sprangen von 1,01 Milliarden US-Dollar auf 1,28 Milliarden US-Dollar, hier hatten Experten zuvor einen erwarteten Zielwert von 1,35 Milliarden US-Dollar ausgegeben.
Im Gesamtjahr zeigten sich Gewinn und Umsatz im Vorjahresvergleich höher: Das EPS kletterte von 1,56 US-Dollar auf 2,05 US-Dollar (Analystenerwartungen: 2,04 US-Dollar), der Umsatz verbesserte sich daneben von 2,98 Milliarden US-Dollar auf 4,47 Milliarden US-Dollar und damit schwächer als erwartet worden war (4,53 Milliarden US-Dollar).
Die Robinhood-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 6,33 Prozent tiefer bei 80,12 US-Dollar.
