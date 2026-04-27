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Robinhood-Aktie wird abgestraft: Neobroker wächst, bleibt aber unter Prognosen

28.04.26 22:16 Uhr
Robinhood enttäuscht: Aktie rutscht an der NASDAQ nach Zahlen unter den Erwartungen ab | finanzen.net

Der Neobroker Robinhood steht mit seiner jüngsten Bilanzvorlage im Fokus der Aufmerksamkeit, die am Dienstag nach US-Börsenschluss erfolgte.

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Robinhood erwirtschaftete im ersten Quartal 2026 einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,38 US-Dollar. Analysten hatten erwartet, dass im Berichtszeitraum ein Gewinn von 0,39 US-Dollar je Aktie zustande kommen würde, nachdem der Neobroker im Vorjahreszeitraum einen Gewinn von 0,37 US-Dollar je Aktie geschafft hatte.

Der Quartalsumsatz von Robinhood belief sich im ersten Jahresviertel auf 1,07 Millionen US-Dollar, nach 933 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Analysten hatten den Quartalsumsatz in ihren Prognosen durchschnittlich auf 1,14 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Die an der NASDAQ gelistete Robinhood-Aktie zeigt sich nachbörslich zeitweise 5,76 Prozent tiefer bei 77,34 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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