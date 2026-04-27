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Robinhood-Aktie wirdheftig abgestraft: Neobroker wächst, bleibt aber unter Prognosen

29.04.26 21:37 Uhr
Robinhood enttäuscht: Aktie rutscht an der NASDAQ nach Zahlen unter den Erwartungen ab | finanzen.net

Der Neobroker Robinhood steht mit seiner jüngsten Bilanzvorlage im Fokus der Aufmerksamkeit, die am Dienstag nach US-Börsenschluss erfolgte.

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Robinhood erwirtschaftete im ersten Quartal 2026 einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,38 US-Dollar. Analysten hatten erwartet, dass im Berichtszeitraum ein Gewinn von 0,39 US-Dollar je Aktie erzielt wird, nachdem der Neobroker im Vorjahreszeitraum einen Gewinn von 0,37 US-Dollar je Aktie erzielt hatte.

Der Quartalsumsatz von Robinhood belief sich im ersten Jahresviertel auf 1,07 Milliarden US-Dollar, nach 933 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Analysten hatten den Quartalsumsatz in ihren Prognosen durchschnittlich auf 1,14 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Wachstum trotz verfehlter Prognosen

Trotz verfehlter Prognosen und einer gewissen Schwäche im Vergleich zum Vorquartal blickt Robinhood auf ein erfolgreiches Quartal zurück. Das Unternehmen konnte seinen Gesamtumsatz um 15 Prozent steigern und die Zahl der geführten Konten auf den Rekordwert von 27,4 Millionen ausweiten. Ein wesentlicher Wachstumstreiber war dabei das "Robinhood Gold"-Abonnement, das um 36 Prozent auf über 4,3 Millionen Nutzer zulegte.

Das verwaltete Vermögen auf der Plattform wuchs im Jahresvergleich deutlich um 39 Prozent auf 307 Milliarden US-Dollar an, wobei sich die Bestände primär auf Aktien und ETFs sowie in geringerem Maße auf Kryptowährungen verteilen. Auch wenn das Gesamtvermögen gegenüber dem starken vierten Quartal leicht sank, unterstreichen Nettoeinlagen in Höhe von 17,7 Milliarden USD im Berichtsquartal sowie 68 Milliarden USD innerhalb des letzten Jahres das anhaltende Vertrauen der Anleger. Robinhood setzt weiterhin auf ein hohes Tempo in der Produktentwicklung und strategische Investitionen, um seine langfristige Marktpositionierung abzusichern.

Die an der NASDAQ gelistete Robinhood-Aktie zeigt sich zeitweise 13,82 Prozent tiefer bei 70,73 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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