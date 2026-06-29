ServiceNow-Aktie dreht dennoch ins MInus: Gewinn deutlich gestiegen - Erwartungen übertroffen
Mit einem kräftigen Gewinnsprung hat ServiceNow das abgelaufene Quartal beendet. Auch die anderen Kennzahlen sorgen auf Aufmerksamkeit.
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Das zweite Geschäftsquartal 2026 ist für ServiceNow erfolgreich zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie sprang kräftig von 0,370 US-Dollar auf 0,90 US-Dollar an und lag damit über den Schätzungen von Analysten, die im Vorfeld ein EPS von 0,859 US-Dollar je Aktie erwartet hatten.
Bei den Erlösen im Berichtsquartal hatten die Schätzungen zuvor bei 3,93 Milliarden US-Dollar gelegen, tatsächlich setzte das Unternehmen 3,99 Milliarden US-Dollar - und damit mehr als erwartet - um.
Die Aktie von ServiceNow reagierte auf die vorgelegte Quartalsbilanz an der NYSE zunächst mit einem Kursplus, rutschte dann jedoch ins Minus und notierte zuletzt 1,02 Prozent tiefer bei 94,49 US-Dollar.
Claudia Stephan, Julia Walter, Benedict Kurschat, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net
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|25.07.19
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|23.07.19
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|31.01.19
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|Cowen and Company, LLC
|31.01.19
|ServiceNow Buy
|Needham & Company, LLC
|31.01.19
|ServiceNow Outperform
|BMO Capital Markets