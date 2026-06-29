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Bilanzvorlage

ServiceNow-Aktie dreht dennoch ins MInus: Gewinn deutlich gestiegen - Erwartungen übertroffen

ServiceNow-Aktie dreht dennoch ins MInus: Gewinn deutlich gestiegen - Erwartungen übertroffen

Mit einem kräftigen Gewinnsprung hat ServiceNow das abgelaufene Quartal beendet. Auch die anderen Kennzahlen sorgen auf Aufmerksamkeit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ServiceNow Inc
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Das zweite Geschäftsquartal 2026 ist für ServiceNow erfolgreich zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie sprang kräftig von 0,370 US-Dollar auf 0,90 US-Dollar an und lag damit über den Schätzungen von Analysten, die im Vorfeld ein EPS von 0,859 US-Dollar je Aktie erwartet hatten.

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Bei den Erlösen im Berichtsquartal hatten die Schätzungen zuvor bei 3,93 Milliarden US-Dollar gelegen, tatsächlich setzte das Unternehmen 3,99 Milliarden US-Dollar - und damit mehr als erwartet - um.

Die Aktie von ServiceNow reagierte auf die vorgelegte Quartalsbilanz an der NYSE zunächst mit einem Kursplus, rutschte dann jedoch ins Minus und notierte zuletzt 1,02 Prozent tiefer bei 94,49 US-Dollar.

Claudia Stephan, Julia Walter, Benedict Kurschat, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JHVEPhotov / Shutterstock.com

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25.07.19 ServiceNow Outperform BMO Capital Markets
23.07.19 ServiceNow Buy Needham & Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Outperform Cowen and Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Buy Needham & Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Outperform BMO Capital Markets