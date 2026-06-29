ServiceNow-Aktie dreht dennoch ins MInus: Gewinn deutlich gestiegen - Erwartungen übertroffen

KI-Nachrichtenüberblick

• ServiceNow verzeichnete im zweiten Geschäftsquartal 2026 einen deutlich höheren Gewinn je Aktie von 0,90 US-Dollar, deutlich über den Analystenschätzungen von 0,859 US-Dollar.

• Die Erlöse stiegen auf 3,99 Milliarden US-Dollar und übertrafen die erwarteten 3,93 Milliarden US-Dollar.