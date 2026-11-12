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Bilanzvorlage

Talanx-Aktie profitiert: Versicherungskonzern hebt Gewinnprognose für 2026 erneut an

Talanx-Aktie profitiert: Versicherungskonzern hebt Gewinnprognose für 2026 erneut an

Talanx blickt nach neun Monaten zunehmend optimistisch auf das laufende und das kommende Geschäftsjahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Talanx AG
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Talanx wird nach neun Monaten erneut optimistischer für 2026 und will im kommenden Jahr weiter zulegen. Der Versicherungskonzern hat seine Gewinnprognose für das laufende Jahr abermals angehoben und erstmals einen Ausblick auf 2027 gegeben.

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Talanx hebt Gewinnziel erneut an

Talanx strebt für 2026 nun einen Nettogewinn von über 2,8 Milliarden Euro an. Zuletzt hatte der Konzern mit einem Ergebnis von „deutlich über“ 2,7 Milliarden Euro gerechnet. Ursprünglich lag das Jahresziel bei mehr als 2,5 Milliarden Euro. Für 2027 peilt Talanx einen Gewinn von über 3 Milliarden Euro an. „Unsere operative Stärke und unsere Strategie der Kostenführerschaft stimmen uns sehr optimistisch für den Rest des Jahres und für 2027“, sagte Vorstandschef Torsten Leue.

Gewinn steigt im dritten Quartal um 18 Prozent

Im dritten Quartal erhöhte sich der Konzerngewinn laut Mitteilung um 18 Prozent auf 696 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten legte der Gewinn um 12 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zu. Dazu trugen sowohl das gute operative Geschäft als auch ein deutlich höheres Kapitalanlageergebnis bei. Das Ergebnis lag im Rahmen der Markterwartungen.

Der Versicherungsumsatz stieg um 3 Prozent auf 36,9 Milliarden Euro. Gleichzeitig verbesserte sich die Schaden-Kosten-Quote auf 89,0 Prozent nach 89,8 Prozent im Vorjahreszeitraum. Die Belastungen aus Großschäden beliefen sich auf 1,7 Milliarden Euro und lagen damit deutlich unter dem Budget. Der größte Einzelschaden entfiel mit 270 Millionen Euro auf die Erdbeben in Kolumbien. Den Löwenanteil der Belastungen trug die Rückversicherungstochter Hannover Rück, die bereits am Montag ihre Zahlen vorgelegt hatte.

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Talanx-Aktien steigen auf XETRA zeitweise 1,99 Prozent auf 133,50 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Talanx

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Datum Rating Analyst
21.10.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 Talanx Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Talanx Kaufen DZ BANK

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