Wolfspeed-Aktie knickt zweistellig ein: Weiter rote Zahlen und kein Wachstum in Sicht

Bilanzvorlage

20.08.26 21:14 Uhr

Der Siliziumkarbid-Hersteller Wolfspeed meldete für das vierte Quartal rote Zahlen und einen Umsatz im Rahmen der eigenen Erwartungen.

• Das Unternehmen stärkt seine Kapitalstruktur durch die freiwillige Umwandlung von Wandelanleihen im Wert von 46 Mio. US-Dollar in Eigenkapital und setzt auf Wachstum im Bereich KI-Rechenzentren.

• Wolfspeed erreicht mit einem Umsatz von rund 149,6 Mio. US-Dollar die eigene Prognose, verzeichnet jedoch weiterhin hohe Verluste, insbesondere auf GAAP-Basis.

Umsatz trifft die Mitte der Wolfspeed-Prognose, Umsatz mit KI-Rechenzentren wächst kräftig

Wandelanleihen-Umtausch soll die Kapitalstruktur weiter stärken

Erste Analystenstimme nach den Zahlen bleibt bei Hold

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Wolfspeed hat am Mittwoch nachbörslich die Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt und dabei einen Umsatz im Rahmen der eigenen Prognose erreicht. An der NYSE reagiert die Wolfspeed-Aktie am Donnerstag dennoch zeitweise mit einem Kursverlust von 13,11 Prozent auf 25,28 US-Dollar, nachdem sie im regulären Mittwochshandel bereits um 7,53 Prozent auf 29,09 UD-Dollar abgesackt war.

Umsatz trifft eigene Prognose, Verlust bleibt hoch

Der Siliziumkarbid-Spezialist Wolfspeed, nach eigenen Angaben führend bei der weltweiten Einführung von Siliziumkarbid-Technologien, wies für sein am 28. Juni abgelaufene vierte Geschäftsquartal einen Konzernumsatz von rund 149,6 Millionen US-Dollar aus - ein deutlicher Rückgang gegenüber den 197,0 Millionen US-Dollar aus dem Vorjahreszeitraum. Vom aktuellen Quartalsumsatz entfielen 106,3 Millionen US-Dollar auf die Sparte Power Products und 43,3 Millionen US-Dollar auf Materials Products. Die GAAP-Bruttomarge lag bei minus 25 Prozent, auf Non-GAAP-Basis bei minus 20 Prozent. Unter dem Strich stand ein GAAP-Nettoverlust von 145,4 Millionen US-Dollar, entsprechend minus 2,81 US-Dollar je Aktie. Damit verbesserte sich der Wert jedoch im Vergleich zum Vorjahr, als der Nettoverlust noch bei 669,3 Millionen US-Dollar und das entsprechende EPS bei -4,30 US-Dollar gelegen hatte.

Auf Non-GAAP-Basis fiel der Verlust mit 2,26 US-Dollar je Aktie hingegen deutlich höher aus (Vorjahreszeitraum: -0,77 US-Dollar). Das bereinigte EBITDA blieb mit minus 62,4 Millionen US-Dollar negativ. Der operative Cashflow lag bei minus 54,1 Millionen US-Dollar, der freie Cashflow bei minus 60,9 Millionen US-Dollar. Zum Stichtag verfügte das Unternehmen über 1,1 Milliarden US-Dollar an Zahlungsmitteln und kurzfristigen Investments. Wolfspeed hatte im September 2025 eine freiwillige Insolvenz nach Chapter 11 abgeschlossen und dabei die Fresh-Start-Accounting-Methode angewendet, wodurch Vermögenswerte und Verbindlichkeiten neu bewertet wurden.

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Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellte Wolfspeed einen Umsatz zwischen 140 und 160 Millionen US-Dollar bei weiterhin negativer Non-GAAP-Bruttomarge in Aussicht, die Non-GAAP-Betriebsaufwendungen sollen zwischen 62 und 66 Millionen US-Dollar liegen. Beim Umsatz preist die Prognose somit kaum Wachstum gegenüber dem Berichtsquartal ein, der Mittelwert entspräche nahezu genau dem Umsatz aus dem vierten Geschäftsquartal 2026.

Wolfspeed verweist auf Hoffnungsträger

Einen Lichtblick lieferte4 der Umsatz mit KI-Rechenzentren, der sich im gesamten Geschäftsjahr 2026 im Jahresvergleich mehr als verdoppelt hat. Im vierten Quartal stieg er gegenüber dem vorangegangenen Jahresviertel um rund 20 Prozent. Wolfspeed wertet dies laut Pressemitteilungen als einen "Beleg für das langfristige Potenzial dieser zwar moderaten, aber wachsenden Chance".

CFO Gregor van Issum verwies daneben auf eine Verbesserung der Kapitalstruktur: Im vierten Quartal hätten Inhaber von Wandelanleihen im Volumen von 46 Millionen US-Dollar ihre Schuldtitel freiwillig in Eigenkapital umgewandelt. "Wir verfolgen gezielt Initiativen, um unsere Verschuldung und Kapitalkosten weiter zu senken sowie unsere Finanzlage zu stärken", wird er weiter zitiert.

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Zu den weiteren Meilensteinen des Quartals zählten laut Unternehmen die Markteinführung der fünften Generation von SiC-MOSFETs, eine Auszeichnung des 10-Kilovolt-MOSFETs als Top-Innovation auf der PCIM-Konferenz 2026, ein Memorandum of Understanding mit GE Aerospace sowie ein neues Data-Center-Solutions-Team in Silicon Valley mit einer Kooperation mit LITEON Technology. Zudem berief Wolfspeed Andy Mattes in den Board of Directors.

Analyst sieht für Wolfspeed-Aktie kein Aufwärtspotenzial

Analyst Joshua Buchalter von TD Cowen nahm die Bewertung der Wolfspeed-Aktie am Mittwoch mit einer Hold-Einstufung und einem Kursziel von 25 US-Dollar neu auf. Er sieht somit kein Aufwärtspotenzial für den Titel sondern geht von einer weiteren Kursreduzierung aus. Auch der breitere Analystenkonsens bewertet das Papier laut TipRanks neutral.

Carolin Ludwig, Julia Walter, Redaktion finanzen.net

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