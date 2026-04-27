Bilanzvorteil

Elon Musk E-Autobauer hat Gewinne in Milliardenhöhe ins Ausland verlagert, um die eigene Steuerlast drastisch zu reduzieren. Was das für die Aktie und Anleger bedeutet.

• Rund 18 Milliarden US-Dollar Gewinne über Niederlande und Singapur verschoben

• Mehr als 400 Millionen US-Dollar an US-Steuern eingespart

• Struktur legal, von Experten aber klar als klassisches Profit Shifting eingeordnet



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Budget- und Bilanzierungstricks gehören zum Standardrepertoire globaler Konzerne. Hinter dem Schlagwort "Profit Shifting" verbirgt sich also kein Randphänomen, sondern ein gezielter Eingriff in die Gewinnverteilung - mit direkten Auswirkungen auf Margen und Cashflow. Dabei wird der Gewinn in Steueroasen verlagert, um die effektive Steuerlast des Konzerns legal, doch aggressiv zu minimieren.

So funktioniert Teslas Bilanzierungstrick

So hat auch Elon Musks Unternehmen Tesla in der jüngsten Bilanz getrickst: Wie aus einer Analyse von Reuters hervorgeht, liefen so rund 18 Milliarden US-Dollar über Einheiten in die Niederlande und Singapur. Als Durchlaufstation fungierte wohl eine niederländische Gesellschaft, während eine Holding in Singapur die Gewinne einstrich - ohne dort besteuert zu werden.

Steuerlast von rund 400 Millionen US-Dollar umgangen

Die aus dem Steuertrick resultierende Ersparnis dürfte Reuters zufolge 400 Millionen US-Dollar überschreiten. Grundlage der Schätzung ist die US-Körperschaftssteuer in Höhe von 21 Prozent, der im Heimatland des E-Autobauers normalerweise angefallen wäre.

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Wichtig für die Einordnung: Dieser Effekt ist kein Resultat steigender Nachfrage oder operativer Verbesserungen, sondern entsteht ausschließlich durch die Struktur der Gewinnverteilung. Es handelt sich damit um einen bilanziellen Hebel, der direkt auf die Nettomarge wirkt.

Für Investoren ist das ein entscheidender Unterschied. Während operative Fortschritte meist nachhaltig bewertet werden, hängt dieser Vorteil vollständig davon ab, ob die zugrunde liegende Struktur bestehen bleibt.

Warum dieser Hebel für die Bewertung relevant ist

Mit Blick auf die Bewertung wirkt sich das "Profit Shifting" unmittelbar auf zentrale Kennzahlen aus. Denn durch höhere Nettogewinne und einem verbesserten Cashflow erhöht sich theoretisch die Attraktivität der Aktie, ohne dass operative Fortschritte den Kurs nach oben treiben.

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Doch was zunächst positiv klingt, könnte einen faden Beigeschmack haben: Laut Reuters hat Tesla im Jahr 2025 plötzlich mehr als 90 Prozent seiner globalen Gewinne in den Vereinigten Staaten ausgewiesen. In vorherigen Berichtszeiträumen lag dieser Anteil deutlich darunter.

Möglicherweise deutet diese Verschiebung auf eine Anpassung der Offshore-Struktur bei Tesla hin. Sollte das zutreffen, wäre der zuvor realisierte Steuervorteil kein dauerhaft reproduzierbarer Effekt, sondern eher ein zeitlich begrenzter Hebel. Damit steht der Markt vor einer klassischen Bewertungsfrage: Wird hier ein struktureller Vorteil unterschätzt oder ein auslaufender Effekt überschätzt?

Was das für die Aktie und Anleger bedeutet

Die Steuerersparnis von mehr als 400 Millionen US-Dollar ist ein klarer finanzieller Vorteil und unterstreicht, wie effizient Tesla seine globale Struktur einsetzt.

Entscheidend ist jedoch: Der Markt scheint diesen Effekt aktuell nur begrenzt zu berücksichtigen. Trotz dieses Hebels fiel die Aktie nach den Zahlen spürbar, liegt seit Jahresbeginn rund 16 Prozent im Minus und notiert deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 498,83 US-Dollar.

Das deutet darauf hin, dass der Steuervorteil derzeit nicht als zentraler Bewertungstreiber wahrgenommen wird, sondern eher eine untergeordnete Rolle spielt. Eine Neubewertung allein auf Basis dieses Effekts erscheint daher zumindest kurzfristig wenig wahrscheinlich. Solange unklar bleibt, ob die zugrunde liegende Struktur dauerhaft Bestand hat oder bereits angepasst wurde, dürfte der Effekt zwar bilanziell positiv, aber strategisch nur eingeschränkt belastbar sein.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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