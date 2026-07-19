Domino's Pizza-Aktie zieht an: Umsatz- und Ergebnissteigerung lassen Anleger aufatmen

Bilanzzahlen

20.07.26 17:07 Uhr

Domino's Pizza verpasst beim Gewinn den Analystenkonsens, doch die Reaktion der Anleger fällt überraschend eindeutig aus.

Domino's Pizza übertrifft im zweiten Quartal die Umsatzerwartungen der Analysten

Beim Gewinn pro Aktie verfehlt der Pizzakonzern den Konsens nur knapp

Die Vergleichsumsätze in den USA und international bleiben weiterhin schwach

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Als Domino's Pizza am Montag die Geschäftszahlen zum zweiten Quartal 2026 vorlegt, fällt die Reaktion der Anleger trotz gemischter Kennzahlen deutlich positiv aus. Die Aktie legt zeitweise an der NYSE um 3,44 Prozent auf 333,25 US-Dollar zu. Der Pizzakonzern übertrifft beim Umsatz die Markterwartung, verfehlt beim Gewinn pro Aktie aber knapp den Konsens.

Umsatz über Erwartungen, Gewinn knapp verfehlt

Der Umsatz steigt auf rund 1,19 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und über der Analystenschätzung von etwa 1,18 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie klettert auf 4,07 US-Dollar, ein Anstieg um 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 3,81 US-Dollar, bleibt damit aber unter dem Konsens von 4,17 US-Dollar. Das operative Ergebnis wächst um 3,1 Prozent auf 232,0 Millionen US-Dollar, der Nettogewinn steigt um 3,6 Prozent auf 135,8 Millionen US-Dollar.

Vergleichsumsätze bleiben der Schwachpunkt

Der eigentliche Bremsklotz liegt im Vergleichsgeschäft. Die Vergleichsumsätze in bestehenden US-Filialen wachsen nur um 0,1 Prozent, weit hinter dem Vorjahreswert von 3,4 Prozent. International rutschen die Vergleichsumsätze sogar um 0,1 Prozent ins Minus, nach plus 3,4 Prozent im zweiten Quartal 2025. Das globale Filialnetz wächst dennoch um netto 209 Standorte.

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Domino's-CEO optimistisch

"Im zweiten Quartal hat Domino's ein deutliches Wachstum bei der Anzahl der Bestellungen erzielt", sagte Russell Weiner, Chief Executive Officer von Domino's. "Ich bin davon überzeugt, dass das Bestellwachstum der wichtigste Motor für den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens ist. In einem Quartal, in dem die gesamte US-amerikanische QSR-Branche weiterhin unter dem Druck der schwachen Verbrauchernachfrage stand, verzeichnete Domino's sowohl im Liefer- als auch im Abholgeschäft ein Wachstum bei der Anzahl der Bestellungen und gewann so Millionen neuer Kunden für unsere Marke. Diese neuen Kunden stärken unser langfristiges Wachstumsdynamikrad, indem sie an unserem Treueprogramm teilnehmen, während ihre Bestellungen unser Lieferkettengeschäft ankurbeln, das Filialwachstum vorantreiben und unseren Marktanteil steigern. Meine Überzeugung vom langfristigen Wachstumspotenzial von Domino's ist nach wie vor ungebrochen. Unsere Größe und Wettbewerbsposition waren noch nie so stark wie heute. Domino's ist einzigartig positioniert, um weiterhin Marktanteile zu gewinnen und langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen."

Der nächste konkrete Prüfstein folgt am 1. Oktober, wenn mit Joe Jordan ein neuer Firmenchef übernimmt und zeigen muss, ob sich das schwache Vergleichsgeschäft unter seiner Führung stabilisieren lässt.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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