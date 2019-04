BILD, Kai Diekmann und der irre Kurssprung einer China-Aktie

Feingold Research hat für Sie über die Ostertage ein schönes Lesestück gefunden, das Einblick gibt, wie BILD so arbeitet und wie man womöglich den Aktienkurs einer chinesischen Firma mal so richtig dolle anschiebt. Kai Diekmann wollte ja eigentlich mit seinem Fondsprojekt, von dem man nichts mehr hört, Milliarden einsammeln. Jetzt scheint es so, als stelle sich der Kurssprung einer China-Aktie um mehr als 60 Prozent als sehr interessant dar, auch für die Staatsanwaltschaft. Die ganze Geschichte haben wir am Sonntag für Euch im Exklusivbereich und dazu den Mega-Indikator. 7! Signale zeigen gerade an, ob der DAX 2019 nochmal unter die 11.000er-Marke sinken könnten und warum die Wahrscheinlichkeit so hoch ist wie seit 3! Jahren nicht mehr für einen merklichen Kursrückgang in den nächsten Monaten. Diese 7 Indikatoren treffen maximal einmal pro Jahr zusammen – es ist wieder soweit. Auch diese gibt es für unsere Abonnenten als Osterzugabe! Wo? Hier!

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Feingold Research"