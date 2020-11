Bildungsbericht legt deutliche Mängel bei Digitalisierung offen

BERLIN (Dow Jones)--Bei der Digitalisierung an Schulen gibt es noch erheblichen Nachholbedarf. Zu diesem Ergebnis kommt der Bericht "Bildung in Deutschland 2020", der sich allerdings auf das Jahr 2018 bezieht und den das Bundeskabinett am Mittwoch verabschiedet hat. Danach gaben vor zwei Jahren mehr als drei Viertel (77 Prozent) aller Achtklässler an, in der Schule weniger als einmal in der Woche digitale Medien für schulbezogene Zwecke einzusetzen, ein Sechstel sogar nie.

Bei den fünften bis zehnten Klassen besuchten weniger als die Hälfte der Schüler Einrichtungen, die über Lernmanagementsysteme (45 Prozent), WLAN (26 Prozent) oder internetbasierte Anwendungen (17 Prozent) verfügten. Im internationalen Vergleich waren deutsche Schulen damit "nicht anschlussfähig", so der Report. Auch in den Berufsschulen, betrieblichen Ausbildungsstätten und den Universitäten kamen digitale Medien demnach seltener zum Einsatz als außerhalb. Zugleich räumt der Bericht ein, dass die 5 Milliarden Euro aus dem Digitalpakt 2019, weitere Förderprogramme einzelner Länder, sowie insbesondere die Corona-Pandemie die Anstrengungen in allen Bildungsbereichen "intensivieren und nachhaltig beeinflussen" dürfte. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen konnten hier noch nicht berücksichtigt werden.

Digitale Kompetenzen "ausbaufähig"

Der Bericht zeigt aber auch strukturelle Wissenslücken bei den Schülern auf - die Autoren nennen deren digitale Kompetenzen "ausbaufähig". So habe eine 2018 zum zweiten Mal durchgeführte internationale Untersuchung zu computerbezogenen Kompetenzen auch gezeigt, dass ein Drittel der Achtklässler lediglich Leistungen auf den untersten zwei Kompetenzstufen erzielt. Demgegenüber erreichte, wie auch im internationalen Trend, nur ein sehr kleiner Teil (1,9 Prozent) der Schüler die fünfte und höchste Kompetenzstufe.

"Ein vertiefender Blick offenbart erhebliche Leistungsdisparitäten zuungunsten von Jungen, Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund und aus Elternhäusern mit niedrigem sozialem Status", heißt es weiter. Studien zufolge gibt auch ein beträchtlicher Teil von Auszubildenden, Studierenden und Beschäftigten an, nur über geringe digitale Kompetenzen zu verfügen.

Bildungsausgaben stagnieren bei 6,5 Prozent des BIP

Laut den Bericht lagen die Bildungsausgaben in Deutschland 2018 bei 218,3 Milliarden Euro. Zwar wurden sie im vergangenen Jahrzehnt kontinuierlich gesteigert, ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt verblieb jedoch seit sechs Jahren auf einem relativ konstanten Niveau von rund 6,5 Prozent. 2016 lagen die Bildungsausgaben niedriger als im Durchschnitt der OECD- und EU-Staaten, während die gesamten durchschnittlichen Ausgaben je Bildungsteilnehmer darüber lagen.

Insgesamt hat sich die Zahl der Bildungsteilnehmer auf 17,2 Millionen weiter erhöht - nicht nur aufgrund höherer Geburtenzahlen und Zuwanderung, sondern auch wegen immer früherer Kinderbetreuung sowie steigender Studierendenzahlen. Gerade beim Ausbau der Kitas gibt es noch Nachholbedarf: Während 34 Prozent der unter 3-Jährigen inzwischen in eine Einrichtung gehen, wünschte sich fast die Hälfte (49 Prozent) der Eltern ein Betreuungsangebot für ihr Kind.

November 18, 2020 06:18 ET (11:18 GMT)