Bilfinger-Aktie bricht nach Prognosesenkung um über 20% ein
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(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
September 17, 2026 03:09 ET (07:09 GMT)
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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Bilfinger Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bilfinger nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.26
|Bilfinger SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Bilfinger SE Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG