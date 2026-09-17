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Bilfinger-Aktie bricht nach Prognosesenkung um über 20% ein

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Bilfinger SE
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September 17, 2026 03:09 ET (07:09 GMT)

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.09.26 Bilfinger SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.08.26 Bilfinger SE Buy UBS AG
13.08.26 Bilfinger SE Buy Deutsche Bank AG
12.08.26 Bilfinger SE Neutral UBS AG
24.07.26 Bilfinger SE Buy Deutsche Bank AG

Information

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