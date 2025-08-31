Bilfinger SE Aktie News: Anleger schicken Bilfinger SE am Nachmittag auf rotes Terrain

Bilfinger SE im Fokus

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 87,80 EUR ab.

Die Bilfinger SE-Aktie notierte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 87,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bilfinger SE-Aktie ging bis auf 87,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.876 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (98,00 EUR) erklomm das Papier am 13.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,62 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2024 bei 41,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,70 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,40 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 98,50 EUR für die Bilfinger SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,35 Mrd. EUR gegenüber 1,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 5,29 EUR je Aktie aus.

