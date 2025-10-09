Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

DAX24.658 +0,3%Est505.633 -0,3%MSCI World4.332 -0,5%Top 10 Crypto16,82 -2,7%Nas22.939 -0,5%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1560 -0,6%Öl65,98 -0,2%Gold4.015 -0,6%
09.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bilfinger SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 103,10 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 103,10 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 103,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 48.277 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 103,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,48 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,80 EUR am 25.10.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,70 EUR. Im Vorjahr hatte Bilfinger SE 2,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie an.

Am 14.08.2025 äußerte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent auf 1,35 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,30 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

