Fokus auf Aktienkurs

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag im Aufwind

10.09.25 09:25 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Zuletzt konnte die Aktie von Bilfinger SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 92,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
92,00 EUR 0,20 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Bilfinger SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 92,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 92,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,00 EUR. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 834 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 98,00 EUR erreichte der Titel am 13.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bilfinger SE-Aktie somit 6,12 Prozent niedriger. Am 25.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 41,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 54,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,70 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,50 EUR an.

Bilfinger SE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,35 Mrd. EUR gegenüber 1,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bilfinger SE-Aktie in Höhe von 5,30 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

