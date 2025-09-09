Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag gefragt

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Bilfinger SE. Zuletzt ging es für das Bilfinger SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 92,00 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 92,00 EUR zu. Die Bilfinger SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 92,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 92,00 EUR. Der Tagesumsatz der Bilfinger SE-Aktie belief sich zuletzt auf 20.960 Aktien.

Am 13.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,52 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,80 EUR am 25.10.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 54,57 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,70 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,50 EUR an.

Bilfinger SE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bilfinger SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,35 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bilfinger SE einen Umsatz von 1,30 Mrd. EUR eingefahren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,30 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

