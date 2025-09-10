Bilfinger SE Aktie News: Anleger greifen bei Bilfinger SE am Nachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 91,40 EUR zu.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von Bilfinger SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 91,40 EUR. Kurzfristig markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 91,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.757 Bilfinger SE-Aktien.

Am 13.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 7,22 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 41,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 54,27 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Bilfinger SE seine Aktionäre 2024 mit 2,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,70 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,50 EUR.

Bilfinger SE veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,28 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2025 5,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

