Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Bilfinger SE im Fokus

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 91,55 EUR.

Die Bilfinger SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 91,55 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 91,60 EUR aus. Bei 91,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 488 Bilfinger SE-Aktien.

Bei 98,00 EUR erreichte der Titel am 13.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 6,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2024 bei 41,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bilfinger SE-Aktie 54,34 Prozent sinken.

Bilfinger SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,70 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 äußerte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,35 Mrd. EUR gegenüber 1,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,30 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor einem Jahr abgeworfen

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Bilfinger SE-Aktie angepasst