DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
DAX an Nulllinie gefangen - Geopolitische Unsicherheiten belasten und bremsen die Aufwärtsdynamik
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Notierung im Blick

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag im Plus

12.09.25 16:10 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 93,50 EUR.

Bilfinger SE
93,65 EUR 2,75 EUR 3,03%
Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 93,50 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 93,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32.965 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (98,00 EUR) erklomm das Papier am 13.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 41,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,50 EUR an.

Bilfinger SE veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,28 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,30 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

