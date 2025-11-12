Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag gesucht

Aktie im Blick

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bilfinger SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 90,25 EUR.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 90,25 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 90,25 EUR. Bei 90,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 211 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 104,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 15,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 98,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,35 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bilfinger SE einen Umsatz von 1,30 Mrd. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,28 EUR fest.

