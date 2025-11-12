Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE reagiert am Mittag positiv

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 90,55 EUR.

Die Bilfinger SE-Aktie konnte um 11:35 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 90,55 EUR. Kurzfristig markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 91,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 10.053 Stück.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 104,40 EUR an. 15,30 Prozent Plus fehlen der Bilfinger SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 53,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Bilfinger SE seine Aktionäre 2024 mit 2,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,70 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 14.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,35 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 5,28 EUR je Aktie aus.

