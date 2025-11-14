Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Freitagvormittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 96,85 EUR.
Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 96,85 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 96,85 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.289 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 104,40 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.11.2024 bei 42,55 EUR. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 127,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,70 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,40 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bilfinger SE-Aktie bei 98,50 EUR.
Am 14.08.2025 hat Bilfinger SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bilfinger SE 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,35 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,28 EUR je Aktie.
