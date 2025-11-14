Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagmittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,9 Prozent auf 95,40 EUR.

Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 3,9 Prozent im Minus bei 95,40 EUR. In der Spitze fiel die Bilfinger SE-Aktie bis auf 95,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,85 EUR. Zuletzt wechselten 26.228 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 104,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie. Am 28.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,55 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 55,40 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,70 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,50 EUR an.

Bilfinger SE veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,28 EUR. Im letzten Jahr hatte Bilfinger SE einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 1,35 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,28 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

