US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

14.11.25 16:08 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Bilfinger SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 95,20 EUR ab.

Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 4,1 Prozent im Minus bei 95,20 EUR. Bei 93,90 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,85 EUR. Der Tagesumsatz der Bilfinger SE-Aktie belief sich zuletzt auf 43.005 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 104,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 9,66 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.11.2024 bei 42,55 EUR. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 55,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,70 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bilfinger SE ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,35 Mrd. EUR gegenüber 1,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,28 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

Bilfinger-Aktie stark gesucht: Weiter zugelegt - Jahresziele 2025 eingeengt

Bilfinger: Aufträge vom Bund?

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bilfinger SE von vor 5 Jahren verdient

mehr Analysen