Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Das Papier von Bilfinger SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 100,70 EUR abwärts.

Der Bilfinger SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 100,70 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie sank bis auf 100,40 EUR. Mit einem Wert von 102,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 31.458 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 104,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 3,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 41,80 EUR fiel das Papier am 25.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 140,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,70 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 98,50 EUR für die Bilfinger SE-Aktie.

Am 14.08.2025 hat Bilfinger SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,35 Mrd. EUR – ein Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bilfinger SE 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2025 5,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

