Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochvormittag im Plus

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 97,30 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 97,30 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 97,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 97,35 EUR. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 792 Stück gehandelt.

Bei 98,00 EUR markierte der Titel am 13.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 0,72 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2024 Kursverluste bis auf 41,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 57,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,70 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie aus.

Am 14.08.2025 äußerte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,28 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,35 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,30 EUR je Aktie belaufen.

