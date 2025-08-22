Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verliert am Vormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 90,85 EUR.

Die Bilfinger SE-Aktie notierte um 09:01 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 90,85 EUR. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 90,70 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.213 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 98,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 117,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,70 EUR, nach 2,40 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,28 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,35 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Mrd. EUR in den Büchern standen.

In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

