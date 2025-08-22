Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gewinnt am Montagmittag an Boden

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Bilfinger SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 92,00 EUR zu.

Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 92,00 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 92,20 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 90,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.893 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 98,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 6,52 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 41,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2024). Abschläge von 54,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,70 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,40 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 14.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Bilfinger SE im vergangenen Quartal 1,35 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bilfinger SE 1,30 Mrd. EUR umsetzen können.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bilfinger SE ein EPS in Höhe von 5,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.

