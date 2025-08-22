Bilfinger SE Aktie News: Anleger greifen bei Bilfinger SE am Montagnachmittag zu

So entwickelt sich Bilfinger SE

Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 92,05 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Bilfinger SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 92,05 EUR. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 92,55 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.021 Bilfinger SE-Aktien.

Bei 98,00 EUR erreichte der Titel am 13.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 6,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,80 EUR. Abschläge von 54,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,70 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bilfinger SE-Aktie bei 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 1,28 EUR. Im letzten Jahr hatte Bilfinger SE einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 1,35 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bilfinger SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bilfinger-Aktie macht Verluste wett: Umsatz und Ergebnis haben zugelegt

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 3 Jahren abgeworfen