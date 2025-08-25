Bilfinger SE Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Bilfinger SE

Bilfinger SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 90,00 EUR nach.

Die Bilfinger SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 90,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bilfinger SE-Aktie ging bis auf 89,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 90,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.528 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 98,00 EUR erreichte der Titel am 13.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 8,89 Prozent Luft nach oben. Bei 41,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Verlust von 53,56 Prozent wieder erreichen.

Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,70 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Bilfinger SE-Aktie wird bei 98,50 EUR angegeben.

Bilfinger SE veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,28 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,35 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,29 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

