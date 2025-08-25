Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Dienstagmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Das Papier von Bilfinger SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 90,55 EUR abwärts.
Die Bilfinger SE-Aktie musste um 11:42 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 90,55 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie sank bis auf 89,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.905 Bilfinger SE-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (98,00 EUR) erklomm das Papier am 13.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 8,23 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2024 auf bis zu 41,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 116,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bilfinger SE-Aktie bei 98,50 EUR.
Bilfinger SE veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bilfinger SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,35 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,29 EUR je Bilfinger SE-Aktie.
