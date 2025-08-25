Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 91,65 EUR nach.

Die Bilfinger SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 0,2 Prozent auf 91,65 EUR nach. Die Bilfinger SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 89,80 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 30.583 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 98,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 6,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,80 EUR am 25.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,39 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,40 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bilfinger SE-Aktie bei 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 lud Bilfinger SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Bilfinger SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1,35 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bilfinger SE einen Gewinn von 5,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

