Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Bilfinger SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 91,85 EUR ab.

Die Bilfinger SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 91,85 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Bilfinger SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 91,80 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 818 Bilfinger SE-Aktien.

Am 13.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 6,70 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,80 EUR am 25.10.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bilfinger SE-Aktie 54,49 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,50 EUR.

Bilfinger SE veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bilfinger SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,30 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,35 Mrd. EUR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

