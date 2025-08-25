Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 90,85 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 90,85 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 89,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 92,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.104 Bilfinger SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 98,00 EUR erreichte der Titel am 13.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 7,87 Prozent zulegen. Bei 41,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bilfinger SE-Aktie 117,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,70 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,50 EUR für die Bilfinger SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 14.08.2025. Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bilfinger SE einen Gewinn von 5,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

