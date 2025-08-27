DAX23.936 -0,4%ESt505.368 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.193 -2,2%Euro1,1666 -0,1%Öl68,19 -0,1%Gold3.405 -0,4%
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag ohne große Veränderung

29.08.25 12:05 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Bilfinger SE hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Bilfinger SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 88,95 EUR.

Bilfinger SE
88,80 EUR 0,15 EUR 0,17%
Im XETRA-Handel kam die Bilfinger SE-Aktie um 11:37 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 88,95 EUR. Im Tageshoch stieg die Bilfinger SE-Aktie bis auf 89,85 EUR. In der Spitze büßte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 88,50 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 88,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 19.912 Stück.

Am 13.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,17 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 41,80 EUR fiel das Papier am 25.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 112,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,40 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,50 EUR an.

Bilfinger SE veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bilfinger SE ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,35 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE im Jahr 2025 5,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

