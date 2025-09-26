Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Montagvormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 94,20 EUR.

Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 94,20 EUR. Bei 94,20 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 93,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 563 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Am 13.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 98,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 4,03 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2024 bei 41,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,70 EUR. Im Vorjahr hatte Bilfinger SE 2,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie an.

Bilfinger SE gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,28 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1,35 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE im Jahr 2025 5,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

