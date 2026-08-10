Bilfinger bindet Vorstandschef Schulz bis Ende Februar 2032
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Der Industriedienstleister Bilfinger hat seinen langjährigen Vorstandsvorsitzenden Thomas Schulz für fünf weitere Jahre an sich gebunden. Der Aufsichtsrat verlängerte den Vertrag von Schulz bis Ende Februar 2032, wie Bilfinger mitteilte. Der Manager führt das Unternehmen seit 2022.
Schulz habe den MDAX-Konzern in den vergangenen Jahren "fundamental transformiert", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Eckhard Cordes laut der Mitteilung. "Unter seiner Führung hat das Unternehmen seine Marktpositionierung grundlegend erweitert, die operative Exzellenz signifikant verbessert und das profitable Wachstum kontinuierlich gesteigert." Mit der Verlängerung des Vertrages setze der Aufsichtsrat ein "klares Signal der Kontinuität und Stabilität".
Die Entwicklung der Bilfinger-Aktie spiegele den positiven Geschäftsverlauf wider. Bilfinger kehrte 2024 in den MDAX zurück und wurde im Juni 2025 in den STOXX Europe 600 aufgenommen.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/sha
(END) Dow Jones Newswires
August 11, 2026 11:10 ET (15:10 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bilfinger
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bilfinger
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Bilfinger Aktie News
Bilfinger Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bilfinger nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.26
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|18.05.26
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|14.05.26
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG