Die jüngsten Zahlen zum Bauhauptgewerbe liefern der Bilfinger-Aktie kaum Rückenwind, der Kurs bewegt sich erneut in Richtung Jahrestief. Ein Blick in die Bücher des Unternehmens zeigt allerdings ein Detail, das nicht recht zum Kursbild passt.

Die jüngsten Zahlen zum Bauhauptgewerbe im September 2026 waren ernüchternd. Laut dem Statistischen Bundesamt sank der Auftragseingang gegenüber dem von Großaufträgen geprägten Vormonat August kalender- und saisonbereinigt um über 16 Prozent. Beim Blick auf den weniger volatilen Dreimonatszeitraum jedoch legte der Auftragseingang gegenüber den drei Vormonaten um 2,5 Prozent zu.

Geschäft von Bilfinger fußt auf Bauhauptgewerbe

Die Bewertung dieser Zahlen ist nicht trivial, zumal die Großaufträge stark verzerren. Wer jedoch glaubt, dass Bilfinger mit dem Bauhauptgewerbe nur noch wenig zu tun hat, der denkt zu kurz. Zwar hat sich das Unternehmen schon vor mehreren Jahren komplett aus dem Straßenbau sowie dem Bau von Wohn- und Büroimmobilien zurückgezogen, die von Bilfinger angebotenen Baudienstleistungen – unter anderem für Planung und Beratung, Instandhaltung und Wartung sowie Gerüstbau – hängen jedoch unverändert von der Konjunktur im Bauhauptgewerbe ab.

Hoffnung durch den Auftragseingang

Entscheidend ist aber, was bei Bilfinger durch die Bücher läuft. Nach einem bislang klar unter den Erwartungen liegenden Geschäft im Jahr 2026 wurden zumindest die gesenkten Jahresziele bestätigt. Demnach soll der Umsatz in einer Spanne zwischen 5,3 und 5,7 Mrd. Euro liegen und die EBITA-Marge 3,2 bis 3,6 Prozent erreichen. Erfreulich zeigte sich dagegen der starke Auftragseingang, der im Q3 um 25 Prozent auf 1.700 Mio. Euro kletterte und den Zuwachs im Q2 nochmals toppte.

Fazit

Bilfinger hat im Geschäftsjahr 2026 enttäuscht, die eigenen Ziele klar verfehlt und dafür die Quittung in Form eines Kursrückgangs vom Jahreshoch um satte 55 Prozent erhalten. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass das Börsenjahr 2026 bald hinter uns liegt und Anleger bekanntlich in die Zukunft blicken. Da sieht es durch den erfreulichen Auftragseingang im zweiten und dritten Quartal gar nicht mal so schlecht aus. Sollte es zu einem Frieden am Golf kommen, hat das Unternehmen nach eigenen Aussagen in Nahost noch den einen oder anderen Pfeil im Köcher. Die Aktie könnte im aktuellen Umfeld zunächst noch einmal das Tief bei rund 54 Euro testen, gehört aber auf die Watchlist für bessere Börsenzeiten.

Bilfinger hängt enger an der Baukonjunktur, als viele glauben – bei BENO verhält es sich mit der Immobilienkrise genau umgekehrt. Operativ spricht einiges gegen das Urteil der Börse. zum Artikel

Viel Bewegung gibt es aktuell auch bei 2G Energy: Das Unternehmen hat die Produktion im dritten Quartal kräftig hochgefahren und steuert auf ein ungewöhnlich starkes Schlussquartal zu. Die Aktie hat davon zuletzt wenig gespürt, und das aus einem Grund, der mit den Zahlen kaum etwas zu tun hat. zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.214 Prozent oder 13,6 Prozent p.a. (Stand: 21.11.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 26.11.26 um 9:04 Uhr.

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